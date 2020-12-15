Задержан бывший начальник Южного отделения ГП «НК «Кыргыз темир жолу»

Выявлена очередная коррупционная схема в Южном отделении ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Выявлена очередная коррупционная схема в Южном отделении Госпредприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу», сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, Антикоррупционной службой ГКНБ выявлена очередная коррупционная схема в Южном отделении Государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» (далее - Госпредприятие) при организации и проведении государственных закупок.

В рамках досудебного производства установлено, что бывшим руководством и ответственными лицами Южного отделения Госпредприятия была налажена устойчивая схема вывода денежных средств при осуществлении государственных закупок по завышенной стоимости с участием подконтрольных хозяйствующих субъектов.

Следует отметить, что в результате противоправных действий бывшего начальника Южного отделения Госпредприятия Ю.Б.К., действовавшего вопреки интересам развития железнодорожной отрасли КР, только по отдельным государственным закупкам сумма нанесенного ущерба составила свыше 11 млн сомов.

14 декабря 2020 года в рамках указанного досудебного производства в порядке ст. 98 УПК задержан бывший начальник Южного отделения Государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» - Ю.Б.К. и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

Источник: Кабар.кж