В Бишкеке стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление района, жилмассива, здания и прилегающей территории.
В Бишкеке стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление района, жилмассива, здания и прилегающей территории. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Конкурс ежегодно проводится для создания новогоднего настроения, а также поддержки новогоднего оформления Бишкека, улиц, площадей, зданий и сооружений.
В конкурсе могут принять участие административные районы мэрии Бишкека, министерства, административные ведомства, учреждения, хозяйствующие субъекты, независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, торговые центры и дворы.
Конкурс будет проводиться по номинациям:
Лучшее новогоднее оформление района.
В номинации присуждаются 4 места.
Лучшее новогоднее оформление новостроек города Бишкек (жилмассивы).
По номинации присуждаются четыре поощрения МТУ мэрии города Бишкек: 1 этап — отбирают районные администрации, 2 этап — отбирает конкурсная комиссия.
Лучшее внутридворовое новогоднее оформление.
В номинации присуждаются четыре премии МТУ мэрии города Бишкек: 1 этап — отбирают районные администрации, 2 этап — отбирает конкурсная комиссия.
Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории зданий министерств и административных ведомств.
В номинации присуждаются 3 поощрения.
Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории объектов торговли и услуг, офисов и других объектов.
В номинации присуждаются 3 поощрения.
Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории к крупным торговым комплексам, центрам и рынкам.
В номинации присуждаются 3 поощрения.
На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, а также оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не раскрывающие тематику конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо до 31 декабря 2020 года отправить фотографии на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с обязательным указанием контактных данных. От каждого участника принимается до 5 фотографий с указанием даты, когда была сделана фотография. Снимки должны быть четкими и показывать оформление территории, быть в формате JPEG размером до 1 мегабайта.
Подведение итогов состоится в январе 2021 года.
Источник: Акипресс
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