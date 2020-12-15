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ФОМС отчитался о зарплате врачей красной зоны Нацгоспиталя

Фонд обязательного медицинского страхования перечислил 18 миллионов 936 тысяч 200 сомов.

Фонд обязательного медицинского страхования перечислил 18 миллионов 936 тысяч 200 сомов на выплату зарплат врачам Нацгоспиталя. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, эти деньги перевели за ноябрь 2020 года.

Из них:

5 миллионов 333 тысячи 800 сомов перечислили 112 докторам;
8 миллионов 122 тысячи 20 сомов перечислили для 208 сотрудников среднего персонала;
5 миллионов 287 тысяч 200 сомов перечислили для 142 сотрудников младшего персонала;
193 тысячи 180 сомов — для прочего персонала.
Напомним, около 30 врачей, работающих в красной зоне Национального госпиталя, вышли сегодня на митинг к Минздраву с требованием выплатить заработную плату.

Источник: 24.кж

           

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