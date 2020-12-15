Казахстан и Кыргызстан за неделю экспортировали в Челябинскую область 692,8 тонны растительной продукции

Вся продукция соответствовала требованиям и была допущена к ввозу на территорию Российской Федерации.

Управлением Россельхознадзора по Челябинской области с 7 по 13 декабря 2020 года проконтролировано 36 партий (692,8 т) растительных грузов из Казахстана и Кыргызстана.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вся продукция соответствовала требованиям и была допущена к ввозу на территорию Российской Федерации.

При вывозе в регионы РФ из карантинных фитосанитарных зон, установленных на территории Челябинской области, проконтролировано 11 партий (438 т, 124,9 куб. м и 2,1 тыс. срезов цветов) подкарантинной продукции. При вывозе продукции с территории области за пределы Российской Федерации проконтролировано 207 экспортных партий: 2,7 тыс. т круп, муки, фруктов, овощей, зерна пшеницы, более 905 куб. м лесоматериалов и пиломатериалов, около 13 тыс. срезанных цветов и рождественских деревьев. Вся продукция допущена к экспорту в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Беларусь, Индию, Туркменистан, Молдову, США, Израиль, Нидерланды.

Из стран-участниц ЕАЭС и стран зарубежья (Узбекистан, Китай, Иран, Грузия, Вьетнам) при ввозе в Российскую Федерацию досмотрено 15 партий (0,3 тыс. т) плодоовощной продукции.

Источник: Тазабек