Подросток, случайно выстреливший себе в голову из ружья, скончался

15-летний подросток, случайно выстреливший из ружья себе в голову, скончался.

15-летний подросток, случайно выстреливший из ружья себе в голову, скончался в больнице двое суток спустя. Эту информацию редакции Kaktus.media подтвердили в УВД Чуйской области.Как уточняется, 13 декабря 2020 года примерно в 09:30 подросток 2005 года рождения, взяв ружье из гаража, случайно выстрелил в себя. Он был госпитализирован.

Отец пострадавшего пояснил, что двумя днями ранее его сын нашел ружье на пастбище, Мужчина утверждает, что спрятал ружье в гараже, предварительно вытащив все патроны.

"Сегодня, 15 декабря, подросток скончался в больнице, не приходя в сознание", - сообщили в УВД.

Источник: Кактус.медиа