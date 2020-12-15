(Фото) Мэрия Бишкека объявила войну "некрасивой" рекламе

В этой связи нам придется обратиться к спецотряду по демонтажу самовольной рекламы", - предупреждают в мэрии.

Сотрудники МП "Бишкекглавархитектура" на регулярной основе проводят разъяснительную работу с владельцами объектов самовольной наружной рекламы и рекламных конструкций. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как сообщается, специалисты "Бишкекглавархитектуры" выдают уведомления и участвуют в совместных рейдовых мероприятиях по демонтажу незаконных рекламных конструкций, но спустя время незаконная реклама вновь появляется в городе и "портит художественно-эстетический облик столицы".

"В этой связи нам придется обратиться к спецотряду по демонтажу самовольной рекламы", - предупреждают в мэрии. И просят предпринимателей соблюдать правила размещения наружной рекламы в соответствии с законодательством.

Источник: Кактус.медиа