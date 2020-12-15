В этой связи нам придется обратиться к спецотряду по демонтажу самовольной рекламы", - предупреждают в мэрии.
Сотрудники МП "Бишкекглавархитектура" на регулярной основе проводят разъяснительную работу с владельцами объектов самовольной наружной рекламы и рекламных конструкций. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Как сообщается, специалисты "Бишкекглавархитектуры" выдают уведомления и участвуют в совместных рейдовых мероприятиях по демонтажу незаконных рекламных конструкций, но спустя время незаконная реклама вновь появляется в городе и "портит художественно-эстетический облик столицы".
"В этой связи нам придется обратиться к спецотряду по демонтажу самовольной рекламы", - предупреждают в мэрии. И просят предпринимателей соблюдать правила размещения наружной рекламы в соответствии с законодательством.
Источник: Кактус.медиа
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