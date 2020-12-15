В ID-карту включили графу о национальности
В идентификационную карту-паспорт гражданина Кыргызстана включена графа об этнической принадлежности. Соответствующее решение подписал исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
Как уточняется, изменения введены в целях реализации решения Конституционной палаты Верховного суда.
Согласно указанному решению, Конституционная палата признала неуказание графы "этническая принадлежность" в идентификационной карте – паспорте образца 2017 года - противоречащим статье 38 Конституции. "То есть нарушается гарантия на права каждого на свободное определение и указывание своей этнической принадлежности", - говорится в сообщении.
Теперь, согласно принятому решению, граждане республики по желанию могут указывать в ID-карте национальность.
Источник: Kaktus
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!