В ID-карту включили графу о национальности

В ID-карту включили графу о национальности

В идентификационную карту-паспорт гражданина Кыргызстана включена графа об этнической принадлежности. Соответствующее решение подписал исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Как уточняется, изменения введены в целях реализации решения Конституционной палаты Верховного суда.

Согласно указанному решению, Конституционная палата признала неуказание графы "этническая принадлежность" в идентификационной карте – паспорте образца 2017 года - противоречащим статье 38 Конституции. "То есть нарушается гарантия на права каждого на свободное определение и указывание своей этнической принадлежности", - говорится в сообщении.

Теперь, согласно принятому решению, граждане республики по желанию могут указывать в ID-карте национальность.

Источник: Kaktus