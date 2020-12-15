На свадьбе сына Жалила Атамбаева подрались экс-спикер горкенеша Оша и Матраимов
На нашумевшей свадьбе бизнесмена Жалила Атамбаева подрались экс-спикер городского кенеша Оша Таалайбек Сабиров и депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов. Об этом Reporter.kg сообщил один из гостей торжества.
Сообщается, что Сабиров и Матраимов повздорили, после чего спор перерос в драку.
Напомним, в одном из ресторанов города Ош прошла свадьба сына бывшего полковника милиции, бизнесмена Жалила Атамбаева. Поздравить молодоженов пришли депутаты Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, Аида Касымалиева, бывший председатель ГСИН Мелис Турганбаев, посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов, экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов и другие чиновники.
Источник: reporter.kg
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