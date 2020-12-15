Выборы президента. В Кыргызстане 3 миллиона 552 тысячи 582 избирателя

Выборы президента. В Кыргызстане 3 миллиона 552 тысячи 582 избирателя

В Кыргызстане 3 миллиона 552 тысячи 582 избирателя, кто сможет принять участие в досрочных выборах президента и референдуме, назначенных на 10 января 2021 года. Об этом на круглом столе заявила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, таковы данные контрольного списка по состоянию на 14 декабря.

Нуржан Шайлдабекова уточнила, что изменения в список можно вносить до 29 декабря включительно. Она заметила, что на этих выборах не будет формы № 2. Из-за ее отсутствия сократилось число избирателей. Отмечается, что самое большое число избирателей в Ошской области — 726 тысяч 311 человек.

За рубежом зарегистрировано 35 тысяч 575 тех, кто сможет проголосовать.

Нуржан Шайлдабекова сказала, что за границей форма № 2 будет применяться.

Отметим, что сегодня стартовала агитационная кампания. Она завершится в 8.00 9 января 2021-го.

Источник: 24.kg