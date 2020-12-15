Незаконное обогащение. Тайырбек Сарпашев вернет государству недвижимость
Экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев прибыл на допрос в ГСБЭП.
Он сообщил, что сегодня добровольно передаст недостроенное здание в Токтогульском районе площадью около 1 тысячи квадратных метров в доход государства.
Фото 24.kg. Тайырбек Сарпашев
«Есть объект, который я хочу передать государству. Это здание стояло, его можно использовать под склад. Оно принадлежит моим родственникам», — сказал Тайырбек Сарпашев.
Бывший чиновник не стал говорить, каким имуществом владеет в Бишкеке.
Напомним, что, по версии следствия, Тайырбек Сарпашев, занимая высшие руководящие должности на государственной службе, приобрел многочисленное движимое и недвижимое имущество. Он оформил имущество на близких родственников и не указал его в декларациях. ГСБЭП возбудила уголовное дело.
Источник: 24.kg
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