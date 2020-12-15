(Фото) Раим Миллион и Коля Киргиз. Как связаны бывший таможенник и криминальный авторитет

Раим Миллион и Коля Киргиз. Как связаны бывший таможенник и криминальный авторитет

Как закрытый курортный городок на берегу озера Иссык-Куль стал одной из зацепок, связывающих бывшего зампреда кыргызской таможни Раимбека Матраимова и влиятельного криминального авторитета Камчы Кольбаева.

«Серый кардинал» кыргызской политики и бывший таможенный чиновник Раимбек Матраимов ведет крайне закрытый образ жизни. Но его жена Уулкан Тургунова — нет. Ее аккаунты в соцсетях стали богатым источником информации для журналистов-расследователей.

Многие ее посты позволили опознать курорты и гостиницы, где она останавливалась во время поездок по миру. Ее муж в это же время официально зарабатывал чуть больше 1000 долларов в месяц.

Многие годы Тургунова посещала экзотические места вдали от родного Кыргызстана. Но этим летом журналисты обнаружили, что она, похоже, выбрала место отдыха поближе к дому.

В августе она опубликовала несколько снимков: на ухоженной дорожке, в обеденной комнате, в саду и на прогулке вдоль побережья. С помощью техник геолокации журналисты отследили, что снимки были сделаны на территории курорта «Каганат» на берегу знаменитого озера Иссык-Куль.

«Каганат» — необычное место. Его нет на картах Google. У него нет сайта. Оно себя не рекламирует. Территория охраняется и окружена забором. Один из менеджеров курорта сказал журналистам, что ни один из 23 коттеджей нельзя арендовать. Их можно только купить — и только с согласия владельцев. Но сейчас ни один из них не продается.

Фотографии Тургуновой с ее отдыха в «Каганате» позволили журналистам определить коттедж, где она остановилась. Земельные документы показывают, что этот дом — один из нескольких, которыми формально владеет компания «Имиджстрой», построившая коттеджи. Это говорит или о тайной сделке с «Имиджстроем», или об особых договоренностях с Матраимовыми.

Владелец «Имиджстроя», бывший депутат кыргызского парламента Сергей Ибрагимов, отказался от комментариев. Но загадочное пребывание Матраимовых в «Каганате» имеет большое значение, потому что курорт связан еще с одной противоречивой персоной. Источники говорят, что им управляет Камчыбек (Камчы) Кольбаев, один из влиятельных криминальных авторитетов Кыргызстана.

Множественные показания местных жителей также свидетельствуют о том, что именно он стоит за «Каганатом». Один из высокопоставленных представителей «Имиджстроя» также описал Кольбаева как «владельца», когда один из журналистов выступил потенциальным покупателем коттеджа в «Каганате».

Без документов, связывающих Матраимова или Кольбаева с курортом или друг с другом, довольно сложно объяснить, каким образом семья Матраимовых отдыхала в «Каганате». Никто из них не ответил на запросы о комментарии.

Впрочем, это лишь одно — новейшее — из множества свидетельств связи этих людей.

OCCRP, радио «Азаттык» (радио «Свобода»), «Клооп» и Bellingcat почти два года расследовали деятельность Матраимова. Во время работы над материалами три независимых источника говорили о его связи с Кольбаевым. Один из них — специалист по отмыванию денег, который был глубоко вовлечен в деятельность Матраимова, а позже был убит в Стамбуле, — описывал Кольбаева как «партнера и защитника» Матраимова.

Эта информация не была ранее опубликована из соображений безопасности. Но сейчас Кольбаев находится в колонии после смены власти в Кыргызстане в результате октябрьских протестов против коррупции и подкупа избирателей, а Матраимова ненадолго арестовали, потом отпустили, но расследование его причастности к коррупции продолжается. Теперь, когда появились новые доказательств связи между влиятельным криминальным авторитетом и одним из крупнейших политических игроков Кыргызстана , мы готовы рассказать эту историю.

Она поднимает важные вопросы о роли организованной преступности в управлении страной.

Матраимов и Кольбаев не ответили на запросы о комментарии.

Коля Киргиз

Озеро Иссык-Куль, окруженное впечатляющими горными вершинами, — одно из природных чудес Кыргызстана. Села и города вокруг озера зарабатывают на услугах гостиниц, курортов и ресторанов, которые привлекают туристов из Бишкека или из-за границы, например, из Казахстана или России.

Однако эта местность и туристический сектор страдают от организованной преступности.

Ранним утром 7 января 2018 года в селе Бостери сгорел ресторан «Осьминог». В телеинтервью его владелец Аскат Асанкадыров не выбирал выражения, рассказывая о том, что, по его мнению, произошло. «В июле, когда я работал, пришли неизвестные и вымогали у меня деньги, — сказал он. — Они представились членами ОПГ Камчы Кольбаева».

Асанкадыров сказал, что обратился в милицию после того, как отказался платить 500 долларов за «защиту». Но дело не двигалось с места, а позже неизвестный позвонил ему и сказал, что он пожалеет о том, что обратился к властям. Спустя несколько месяцев его ресторан сгорел.

Кольбаев — криминальный авторитет, обвиняемый Асанкадыровым, известен вымогательством денег у местного бизнеса. Он также считается самой заметной фигурой в криминальной среде Кыргызстана. В 2007 году Госдепартамент США описал его как «лидера самой влиятельной криминальной группировки» в стране.

Его деятельность во многом связана с международной торговлей наркотиками. Отчасти ему приписывают отладку так называемого северного маршрута контрабанды героина из Афганистана через Таджикистан и Узбекистан. Эксперт по вопросам безопасности в Евразии Марк Галеотти сказал OCCRP, что Кольбаев укрепил связи между ключевыми игроками на этом пути в обмен на долю выручки и тем самым превратил неэффективный канал в такой, который может выдержать нагрузки промышленного масштаба.

Деятельность Кольбаева вызывала сильную обеспокоенность Министерства финансов США, и против него дважды ввели санкции: в первый раз, в 2011 году — в качестве «иностранного наркобарона», а на следующий год — в качестве члена «международной преступной группировки». Последние санкции обозначили его как члена «Братского круга» — это термин, которым пользуются власти США для описания группировки высокопоставленных преступников из бывших советских республик. По сей день Госдепартамент США предлагает вознаграждение в размере миллиона долларов за информацию, которая поможет разрушить преступную сеть Кольбаева.

Первую серьезную судимость, о которой мы знаем, Кольбаев получил в 2000 году, когда его приговорили к 25 годам лишения свободы за покушение на своего бывшего босса Рыспека Акматбаева и убийство двух его людей. После шести лет за решеткой Кольбаева перевели в исправительную колонию, откуда он сбежал.

Это был не последний его срок в кыргызской тюрьме. Однако он использовал мощные политические рычаги. Через год после побега дело в отношении него закрыли. А в 2013 году ему предъявили обвинения по другому делу, которое включало похищение людей, преступления с оружием и наркотиками — по этому делу его приговорили лишь к трем годам лишения свободы за вымогательство, но он вышел спустя всего полтора года.

Тем временем, согласно многочисленным сообщениям СМИ, Кольбаева официально «короновали» в Москве как вора в законе, чтобы заменить Акматбаева, убитого в 2006 году. Титул «вор в законе» относится к преступникам, которые клянутся друг другу в верности и обещают никогда не сотрудничать с официальными властями. Этот феномен сохраняется на территории стран бывшего Советского Союза многие годы. Сейчас воры в законе связаны с незаконной криминальной деятельностью по всему миру. Будучи «коронованными», они обязуются жить исключительно за счет преступных доходов и поддерживать других преступников.

Кольбаев живет в родной Чолпон-Ате, курортном городке на северном побережье Иссык-Куля. Здесь он известен своим политическим влиянием: как минимум два мэра, включая действующего, так или иначе связаны с Кольбаевым.

Местные связи

Мирлан Маратов, занимавший пост мэра Чолпон-Аты с 2010 по 2013 год, — колоритная фигура. В день парламентских выборов 2015 года его арестовали за то, что он в нетрезвом состоянии звонил на избирательные участки и говорил, что там заложены бомбы. Он также был директором в этнокультурном комплексе близ Чолпон-Аты, которым владеет мать Кольбаева. Маратов не ответил на запрос о комментарии.

Талант Сарбагышев, бывший офицер милиции и действующий мэр Чолпон-Аты, был связан с рейдерским захватом, от которого в итоге выиграли партнеры Матраимова.

Три осведомленных источника, которые не могут быть названы из соображений безопасности, предполагали, что Сарбагышев связан с Кольбаевым. Действующего мэра избирали от партии «Табылга», о которой писали, что ей покровительствует Кольбаев. Он также был кандидатом на парламентских выборах от «Мекеним Кыргызстан» — политической партии, связанной с семьей Матраимовых.

Когда его спросили про связь с Кольбаевым, Сарбагышев ответил, что Чолпон-Ата — маленький город. «Каждый из нас выбрал свой путь, — сказал он. — Кто знал, кем станет каждый из нас? Знаю его с семи лет. Я этого не скрываю». Он добавил, что Кольбаев не имеет влияния на него как на мэра.

«Мы не каждому продаем»

На спутниковых снимках береговой линии Чолпон-Аты закрытый VIP-городок «Каганат» выделяется пышной зеленью, размерами домов и вообще сильно контрастирует с округой.



В отличие от близлежащих гостиниц и курортов «Каганата» нет на картах Google. Попасть туда тоже непросто. Курорт частный, огорожен забором и охраняется. Вдобавок к двум десяткам коттеджей в «Каганате» есть ресторан Flamingo Bay, бассейн, игровая площадка, частный пляж, необычный тренажерный зал на озере, футбольное поле и жилое здание, которое все еще строится.

Согласно земельным документам, территорией владела компания «Имиджстрой» — строительная фирма экс-депутата парламента Сергея Ибрагимова. Эта компания все еще управляет курортом и все еще владеет несколькими объектами, хотя большинство коттеджей она продала разным покупателям.

Несмотря на то что имя владельца не связано с курортом никакими документами, истинным владельцем «Каганата» считается Камчыбек Кольбаев. Четверо жителей Чолпон-Аты (мы не называем имена ради их безопасности) сказали журналистам во время недавнего визита, что курортом владеет именно он.

Один из высокопоставленных представителей «Имиджстроя» подтвердил связь с Кольбаевым журналисту, который представился потенциальным покупателем коттеджа.

Он объяснил, что застройка эксклюзивная. «У нас закрытый городок, а жители являются членами клуба этого городка, — сказал он. — Мы не рекламируем. Мы подходим к каждому клиенту индивидуально, плюс еще не каждому продаем».

Когда менеджера попросили уточнить, он сказал, что потенциальным покупателям коттеджа в «Каганате» надо получить одобрение свыше. «У нас есть собственник этого городка и сам владелец этой территории. Это он решает», — сказал он.

«То есть с Камчыбеком Асанбековичем [Кольбаевым] надо разговаривать?» — спросил журналист.

«Не только с ним, — ответил представитель «Имиджстроя». — У него есть партнеры, это еще согласовывается со всеми членами клуба этого городка». Все же он извинился за то, что сейчас нельзя приобрести ни один из коттеджей.

Согласно земельным документам, четыре коттеджа формально не были проданы, и ими все еще владеет «Имиджстрой» — как минимум на бумаге. В одном из таких домов — большом здании с видом на озеро — проводила лето семья Матраимовых.

Доказательством этого служат фотографии в Instagram, опубликованные Тургуновой, женой Раимбека Матраимова, 2 августа. На фото мы видим Тургунову на одной из ухоженных дорожек — именно эта особенность наряду с характерным уличным освещением «выдала» «Каганат», когда журналисты изучали спутниковые снимки иссык-кульского курорта. На другой фотографии Тургуновой двор усыпан белой галькой или гравием, что также помогло идентифицировать коттедж семьи.

Во время визита в «Каганат» журналист нашел подтверждение того, что семья в тот момент все еще находилась в VIP-городке: на футбольном поле среди прочих мужчин был Бакай Матраимов, сын Тургуновой. В отличие от других домов коттедж Матраимовых, откуда звучала громкая музыка, имеет ворота и огорожен плотной растительностью.

Во время последующего визита, когда журналист пришел в VIP-городок с письмом для Раимбека Матраимова, охрана сначала согласилась его передать. Однако когда журналист попытался настоять на том, чтобы вручить письмо лично ему в руки, один из охранников отошел, чтобы сделать звонок. Вернувшись, он сказал, что никто с таким именем не живет в «Каганате».

Угрозы и убийство

Пребывание Матраимовых в коттедже в эксклюзивной застройке Кольбаева добавляет еще больше доказательств к растущему количеству свидетельств о связях между бывшим чиновником и подпольным криминальным авторитетом.

С начала 2019 года журналисты радио «Азаттык», OCCRP и «Клоопа» опубликовали серию расследований про Раимбека Матраимова и его покровительство подпольным контрабандным схемам, которые разрослись за время его работы в таможне.

С тех пор заявления о вовлеченности Кольбаева в дела Матраимова звучали несколько раз. Они не были опубликованы из соображений безопасности и потому, что доказать такую связь было сложно без документальных подтверждений.

В частности, имя Кольбаева неоднократно упоминал Айеркен Саймаити, специалист по отмыванию денег, чьи признания помогли журналистам вскрыть контрабандные схемы и причастность Матраимова к ним. Саймаити описывал Кольбаева как «партнера и защитника» Матраимова.

Первое расследование об этих схемах, в котором были использованы документы Саймаити, выпустило радио «Азаттык» в мае 2019 года. После этого, как сказал сам Саймаити, он начал получать звонки с угрозами от Кольбаева. Криминальный авторитет спрашивал его, не он ли поделился с журналистами документами, и настаивал, чтобы он больше не делал этого, особенно если в них будут какие-либо трансакции, связанные с Матраимовым.

«Они очень опасны, — говорил Саймаити. — Один кусочек бумаги может закончить мою судьбу».

Историю о некоторых угрозах, которые, по его словам, получал Саймаити, OCCRP и партнеры опубликовали в ноябре 2019 года. Тогда мы не раскрывали, что угрозы исходят от Кольбаева.

Позже в 2019 году один из людей Саймаити, которого он нанял для перевозки денег, был найден убитым в багажнике собственной машины — потрясенный Саймаити тогда сказал, что он опасается, что за этим могут стоять «люди Кольбаева» или «люди Матраимова».

Саймаити убили спустя несколько недель при загадочных обстоятельствах.

Эмильбек Кимсанов, человек, однажды работавший на Матраимова, но поссорившийся с ним, также описывал Кольбаева и своего бывшего босса как «близких друзей». Кимсанов был тем человеком, который заявил на видео, что Матраимов требовал доставить журналиста радио «Азаттык» к нему «живым или мертвым».

«Камчы делает всё, что [Матраимов] говорит», — сказал Кимсанов.

Искендер Матраимов, старший брат Раимбека, отрицал обвинения, называя их «предвыборной сказкой», и говорил, что Кимсанов должен «ответить за [них] не только перед Богом, но и перед законом».

Еще один человек, который не может быть назван из соображений безопасности, также рассказывал, что ему угрожали люди Кольбаева после того, как он вступил в конфликт с Матраимовым.

Странное заточение

Кольбаева арестовали 22 октября в дорогом тренажерном клубе в Бишкеке — это случилось спустя пару недель после смены власти в Кыргызстане в результате массовых выступлений против итогов парламентских выборов. В операции по задержанию задействовали бронеавтомобили транспорт и спецназ, а весь процесс сняли на видео кыргызские спецслужбы.

И. о. президента Садыр Жапаров настаивал на том, что он борется с коррупцией, протест против которой привел к смене власти. В 2007 году посольство США приветствовало арест Кольбаева и выразило «надежду, что правительство Кыргызстана привлечет к ответственности и будет содержать под стражей этого опасного криминального лидера в интересах общественной безопасности».

Но есть основания полагать, что Кольбаев может вновь избежать наказания. Бывший шеф кыргызских спецслужб Кенешбек Дуйшебаев описал действия и. о. президента как «шоу». А Матраимова, которого также арестовали, позже отпустили под подписку о невыезде. По признанию самого Жапарова, это было политическим решением (он пояснил, что это лучший способ заставить бывшего чиновника вернуть украденное в бюджет).

Несомненно, Кольбаев все еще за решеткой. Но недавно появилось видео, показывающее, как криминальный авторитет сидит на праздничном ужине и поет песни с десятками других мужчин в колонии, в которую его недавно перевели.

Есть также признаки того, что Кольбаев участвовал в закулисных махинациях во время массовых протестов в начале октября.

На фоне хаоса распространились слухи о том, что Кольбаев и его соратники колесили по столице. На Facebook появилось видео, в котором его машина якобы направляется на встречу с тогдашним президентом Сооронбаем Жээнбековым и Садыром Жапаровым — человеком, который стал исполнять обязанности президента после отставки Жээнбекова. (Жээнбеков отрицает, что такая встреча была.)

Американские дипломаты предупредили о «попытке организованных преступных группировок оказать влияние на политику и выборы». И. о. мэра Бишкека ушел в отставку в знак протеста против того, что он назвал «волной охлократии», или властью толпы.

После неоднозначного голосования депутаты избрали Жапарова премьер-министром. Часть народных избранников позже заявили, что им угрожал и вынуждал голосовать таким образом криминал. Некоторые депутаты назвали Кольбаева человеком, стоящим за угрозами.

Во время недавней поездки в Иссык-Кульскую область наш репортер услышал от одного из местных жителей, что ситуация там не изменилась.

«Всем Иссык-Кулем владеют “черные” (преступники), — сказал он. — Камчы все еще в тюрьме, но его люди до сих пор здесь всем заправляют».

Источник: kloop.kg