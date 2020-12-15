Пытки в УВД. Суд оставил под стражей милиционеров Ошской области
Решением Ошского городского суда 14 декабря шестью задержанным сотрудникам СКМ УВД Ошской области продлена мера пресечения в виде содержания под стражу до конца срока следствия. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
Они задержаны по факту смерти гражданина К.у.М., 1994 года рождения, в административном здании УВД Ошской области,
Напомним, что следственными органами ГКНБ расследуется досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по ст.143 (пытки) УК КР.
В рамках указанного досудебного производства 19 ноября были задержаны шесть сотрудников СКМ УВД Ошской области.
Источник: reporter.kg
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