Пытки в УВД. Суд оставил под стражей милиционеров Ошской области

Пытки в УВД. Суд оставил под стражей милиционеров Ошской области

Решением Ошского городского суда 14 декабря шестью задержанным сотрудникам СКМ УВД Ошской области продлена мера пресечения в виде содержания под стражу до конца срока следствия. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Они задержаны по факту смерти гражданина К.у.М., 1994 года рождения, в административном здании УВД Ошской области,

Напомним, что следственными органами ГКНБ расследуется досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по ст.143 (пытки) УК КР.

В рамках указанного досудебного производства 19 ноября были задержаны шесть сотрудников СКМ УВД Ошской области.

Источник: reporter.kg