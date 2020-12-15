(Фото) Задержан судья Верховного суда по факту незаконного обогащения. Как выглядит его жилье?

Задержан судья Верховного суда по факту незаконного обогащения. Как выглядит его жилье?

ГКНБ установил, что служитель Фемиды приобрел элитную недвижимость, коттеджи в престижных пансионатах на Иссык-Куле, а его родственники регулярно отдыхали за границей

АКС ГКНБ в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в судебной системе КР установила факты незаконного обогащения со стороны судьи судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда КР «О.К.Т.», в результате чего на основании собранных материалов АКС ГКНБ КР было начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст.323 УК КР (незаконное обогащение).

Установлено, что судья «О.К.Т.», преследуя личные корыстные цели и жажду наживы, будучи обязанным декларировать свое имущество, доходы и расходы в соответствии с законодательством КР, при этом не имея соответствующих источников дохода приобрел многочисленные объекты имущества, в том числе элитную недвижимость в VIP-городке, квартиры от ведущих строительных компаний, коттеджи в престижных пансионатах на берегу озера Иссык-Куль, коммерческие объекты в торговых центрах, а также движимое имущество из числа автомобилей люкс-класса. Кроме того, установлены регулярные поездки судьи «О.К.Т.» и его близких родственников в курортные зоны ОАЭ, Турции, Азии и США.

Следует отметить, что судья «О.К.Т.» в целях сокрытия следов преступно нажитого недвижимого имущества зачастую не производил регистрацию гражданско-правовых сделок в соответствующих государственных органах, а в отдельных случаях и вовсе оформлял необходимые договоры купли-продажи на подставных лиц, которые в свою очередь не имели каких-либо подтвержденных источников доходов.

Также в рамках досудебного производства было установлено, что судья «О.К.Т.» предоставил одной коммерческой организации незадекларированные денежные средства на сумму более 150 тыс. долларов в целях осуществления совместной предпринимательской деятельности.

Кроме того, судья «О.К.Т.» своим решением отменил Декрет Временного правительства о национализации части имущества, принадлежавшего семье М.Бакиева, тем самым нанес многомилионный ущерб государственным интересам. При этом установлено, что за указанное решение судья «О.К.Т.» получил часть имущества, подлежащего национализации в качестве вознаграждения.

14 декабря 2020 года решением Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР представление Генерального прокурора КР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи «О.К.Т.» было удовлетворено.

15 декабря 2020 года Первомайским районным судом Бишкека судье «О.К.Т.» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

Пресс-центр ГКНБ

