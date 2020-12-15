В Москве приговорили к 3,5 годам уроженца Кыргызстана, избившего сына за отказ отжиматься
Кунцевский районный суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы Эмилбека Жунусова, избивавшего сына металлической трубой за то, что тот не хотел отжиматься. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК РФ Юлию Иванову.
В апреле текущего года в соцсетях появилось видео, где обвиняемый избивает малолетнего ребенка ногами, руками и палкой, требуя делать отжимания. За кадром плачет женщина, она обращается к мужчине «жезде» (муж сестры) и просит мальчика слушаться его.
По версии Следственного комитета, 16 апреля уроженец Кыргызстана бил ребенка по голове, туловищу, а также ударил металлической трубой. Тогда фигурант признал свою вину, его арестовали.
Жунусов признан виновным в «истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!