В Москве приговорили к 3,5 годам уроженца Кыргызстана, избившего сына за отказ отжиматься

В Москве приговорили к 3,5 годам уроженца Кыргызстана, избившего сына за отказ отжиматься

Кунцевский районный суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы Эмилбека Жунусова, избивавшего сына металлической трубой за то, что тот не хотел отжиматься. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК РФ Юлию Иванову.

В апреле текущего года в соцсетях появилось видео, где обвиняемый избивает малолетнего ребенка ногами, руками и палкой, требуя делать отжимания. За кадром плачет женщина, она обращается к мужчине «жезде» (муж сестры) и просит мальчика слушаться его.

По версии Следственного комитета, 16 апреля уроженец Кыргызстана бил ребенка по голове, туловищу, а также ударил металлической трубой. Тогда фигурант признал свою вину, его арестовали.

Жунусов признан виновным в «истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Источник: Кабар