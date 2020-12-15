"Ничего личного, только факты". Пояснения историка о предках Жапарова

"Ничего личного, только факты". Пояснения историка о предках Жапарова

Статья историка и журналиста Кыяса Молдокасымова о происхождении предков Садыра Жапарова, опубликованная на нашем сайте VB.KG "Садыр Жапаров - потомок ханов? Новые архивные находки", вызвала живой интерес у кыргызстанцев, а обсуждения в соцсетях не утихают по сей день.

Кыргызы испокон веков придают большое значение своей родословной, информации о жизни отцов и более далеких предков, своему происхождению ("санжыра").

Историк Кыяс Молдокасымов рассказал, что он "не санжырачы, а как историк опирается только на исторические факты".

"Я исследую архивные материалы об исторических личностях - кыргызах. У меня еще много документов хранятся. Я уточняю в исторических документах, действительно ли был в реальности такой человек, о котором говорят в санжыра. Я нашел информацию о предках Садыра Жапарова еще в июле 2015 года, но тогда не опубликовал, но, когда отдельные люди пытались назвать его уйгуром, мне пришлось внести уточнения", - заявил Молдокасымов в интервью.

По словам Молдокасымова, исторически самый известный из прадедов Садыра Жапарова, из рода Бугу - манап Бирназар-бий, по словам русского этнографа Аристова, упоминался в российском журнале "Семипалатинские областные ведомости" в 1890-х году.

Отметим, не так давно сам кандидат в президенты Садыр Жапаров разместил на своей странице в Фейсбук информацию о своей родословной.

"Поспрашивать, так мы все окажемся родственниками", - написал он.

Отцы и деды Садыра Жапаров по отцовской линии:

1. Нуркожо

2. Мусталый

3. Жапар

4. Кочкун

5. Солтонкул

6. Алыбай

7. Бирназар

8. Алдаш

9. Белек

10. Жамангул

11. Алсеит

12. Мырзакулмырза

13. Орозбак

14. Сарыбагыш

15. Тагай

16. Агуул

17. Долонбий