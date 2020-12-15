Дмитрий Кисурин, российский политолог: Новые власти в Кыргызстане проявляют демократизм, открытость и честность в принятии решений...

Бишкек, “Саясат.kg”. Взгляд российского политолога...
Назначение и проведение референдума по столь значимому и ключевому вопросу сразу после новогодних праздников очень верный шаг. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Кисуриню
“В этот период времени у каждого гражданина существует положительный эмоциональный фон,- продолжил он. - Здесь важно, чтобы страна, наконец, ушла от агрессивного восприятия того, что новые власти хотят достичь в ближайшей перспективе. Конституционная реформа, как я говорил раньше, тоже нацелена на достижение стабильности в общественно-политической среде. Форма правления, которую теперь будут выбирать сами кыргызстанцы, также необходима для того, что начать работать исходя от мер ответственности и обязанностей, которые должны будут лечь на плечи властным структурам в Кыргызстане. Наиважнейшим аспектом стоит выделить то, что в отличие от предыдущих властей нынешнее руководство действительно проявляет демократизм, открытость и честность в принятии решений. Вынести на всеобщий референдум такой вопрос, как форма правления, а лишь затем начать заниматься написанием изменений в основной свод законов страны, это как раз демонстрация повышенной готовности перейти от стагнации в мышлении, к конкретным шагам и действиям, о которых было заявлено в октябре этого года”.
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