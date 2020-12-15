Экс-вице-премьер Сарпашев повторно вызван на допрос в ГСБЭП
Экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев повторно вызван на допрос в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями КР. Об этом агентству "Кабар" сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что Сарпашев вызван к 10.00 утра.
Напомним, что бывший чиновник подозревается в незаконном обогащении. Ранее он вернул государству 500 гектаров земли в Токтогульском районе.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!