Экс-вице-премьер Сарпашев повторно вызван на допрос в ГСБЭП

Экс-вице-премьер Сарпашев повторно вызван на допрос в ГСБЭП

Экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев повторно вызван на допрос в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями КР. Об этом агентству "Кабар" сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Сарпашев вызван к 10.00 утра.

Напомним, что бывший чиновник подозревается в незаконном обогащении. Ранее он вернул государству 500 гектаров земли в Токтогульском районе.

Источник: Кабар