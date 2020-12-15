На референдум потратят почти 40 млн сомов. ЦИК утвердила смету расходов

Подробнее со статьями расходов на проведение референдума можно ознакомится на сайте ЦИК.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила смету расходов на подготовку и проведение референдума Кыргызской Республики, назначенного на 10 января 2021 года.

Как сообщает пресс-служба ЦИК КР, расходы избирательных комиссий по мероприятиям, связанным с подготовкой и проведением референдума, производятся за счет республиканского бюджета.

Так, с учетом проведенной оптимизации Центризбирком утвердил смету расходов в сумме 39 млн 946 тысяч сомов. Территориальным избирательным комиссиям поручено обеспечить контроль за целевым использованием этих средств.

Подробнее со статьями расходов на проведение референдума можно ознакомится на сайте ЦИК.

Источник: Элгезит