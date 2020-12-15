На референдум потратят почти 40 млн сомов. ЦИК утвердила смету расходов

Подробнее со статьями расходов на проведение референдума можно ознакомится на сайте ЦИК.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила смету расходов на подготовку и проведение референдума Кыргызской Республики, назначенного на 10 января 2021 года.
Как сообщает пресс-служба ЦИК КР, расходы избирательных комиссий по мероприятиям, связанным с подготовкой и проведением референдума, производятся за счет республиканского бюджета.
Так, с учетом проведенной оптимизации Центризбирком утвердил смету расходов в сумме 39 млн 946 тысяч сомов. Территориальным избирательным комиссиям поручено обеспечить контроль за целевым использованием этих средств.
Подробнее со статьями расходов на проведение референдума можно ознакомится на сайте ЦИК.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!