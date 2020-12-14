Ситуация в энергосекторе тревожная. Будут ли веерные отключения?

Ситуация в энергосекторе Кыргызстана в связи с увеличившимся потреблением электроэнергии тревожная.

Однако веерных отключений не будет. Об этом сегодня, 14 декабря, на пресс-конференции заявил заместитель председателя правления Национального энергохолдинга Асхат Бердиев.

- В республике не планируется вводить ограничения на потребление электроэнергии. Веерных отключений не будет. Однако ситуация тревожная. Нас беспокоит возросшее потребление электроэнергии. Избыточные нагрузки в сети могут привести к тому, что сработает аварийная система, и подача электроэнергии будет приостановлена автоматически, - сказал Асхат Бердиев.

Он отметил, что проблемы в сетях могут быть не только внутри республики, но и затронуть все центральноазиатское энергокольцо. Так, по словам гендиректора ОАО "Электрические станции" Жолдошбека Ачикеева похожие проблемы испытывают энергосистемы Узбекистана и Казахстана. Так, Казахстан сократил поставки электроэнергии в Кыргызстан в связи с трудностями внутри страны.

Отметим, энергетики обратились к населению с просьбой сократить потребление электроэнергии и не использовать этот ресурс для целей отопления. В связи с холодами потребление электроэнергии достигло рекордных отметок. В Бишкеке потребление превысило лимит более чем на 20%, в Чуйской области на 14%.

Источник: vb.kg