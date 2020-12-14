Казахстан передал Китаю ноту в связи с ситуацией на границе

Казахстан передал Китаю ноту в связи с ситуацией на границе

Казахстан передал Китаю ноту и ведет переговоры в связи с ситуацией на границе. Об этом пишет KazTAG.

«С 10 ноября китайской стороной ограничено количество принимаемых автотранспортных средств с казахстанской стороны и установлен запрет на перемещение транспорта с экспортным товаром. Для решения данной проблемы министерством иностранных дел направлена нота в посольство КНР в Республике Казахстан», — сообщил премьер-министр Казакстана Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса о проблемах грузопотока на таможенных пунктах пропуска.

Однако официальной информации о причинах снижения количества принимаемых порожних машин, а также о запрете на перемещение АТС с экспортным товаром, от китайской стороны, как отметил премьер, не поступало.

«Для урегулирования данной ситуации ведутся переговоры с китайской стороной по увеличению товарооборота, в том числе по открытию ранее закрытых пунктов пропусков «Дулаты» – «Кольжат» и «Майкапшагай» – «Зимунай», — добавил глава кабмина.

Руководитель правительства уточнил, что в условиях пандемии Китай ограничил количество автотранспортных средств, принимаемых с казахстанской стороны до 20-30 единиц в день.

«До пандемии через пункт пропуска «Нур жолы» на китайскую сторону ежедневно выезжало более 200 единиц АТС. В целях урегулирования ситуации по увеличению пропускной способности пунктов пропуска с китайской стороной были проведены переговоры. Так, с 1 июля открыты временно закрытые казахстанские пункты пропуска «Калжат» и «Майкапшагай». Однако, несмотря на проведенные переговоры, сопредельные пункты пропуска на китайской стороне продолжают оставаться закрытыми», — отметил Мамин.

Касательно обеспечения санитарными узлами и бесплатного доступа доставки питания водителям премьер сообщил, что в настоящее время на территории «Сухого порта» ожидают очередь порядка 189 АТС, для которых функционируют две столовые на 250 человек.

«Организована возможность въезда АТС, перевозящих продукты питания, а также в зоне стоянки установлены пять стационарных уборных», — отметил премьер-министр РК.

Источник: Элгезит