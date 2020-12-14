Галина Байтерек прокомментировала журналистское расследование о якобы связях и.о. Президента Таланта Мамытова с Райымбеком Матраимовым

Бишкек, "Саясат. kg". Указанный в журналистском материале помощник Тынчтык Сулайманов проработал у Таланта Мамытова до мая 2019 года.

Пресс-секретарь Президента Галина Байтерек прокомментировала журналистское расследование о якобы связях исполняющего обязанности Президента Таланта Мамытова с экс-заместителем председателя ГТС Райымбеком Матраимовым.

«Постановлением Жогорку Кенеша от 21 ноября 2019 года № 3364-VI была образована временная депутатская комиссия по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айэркена Саймаити.

В состав данной комиссии входили представители всех парламентских фракций и было принято решение, чтобы ее возглавил Талант Мамытов.

Как председатель депутатской комиссии он обязан был присутствовать на всех ее заседаниях, поэтому утверждения о том, что по сравнению с другими членами комиссии, Талант Мамытов ни разу не пропустил ее заседания, никак нельзя называть личной заинтересованностью в вынесении определенного решения.

Указанный в журналистском материале помощник Тынчтык Сулайманов проработал у Таланта Мамытова до мая 2019 года. После того как выяснилось, что он имеет родственные связи с Матраимовым он был освобожден от должности. То есть на момент деятельности временной депутатской комиссии по Саймаити, Сулайманов уже не являлся консультантом Таланта Мамытова и никак не мог влиять на ход ее работы.

Надо добавить, что с момента начала работы депутатской комиссии было возбуждено 6 уголовных дел по указанным фактам. По итогам, правоохранительным органам было поручено провести детальную проверку по фактам, обнародованным в журналистском расследовании «Азаттык» и других СМИ и по ее результатам дать правовую оценку», - отметила Галина Байтерек.