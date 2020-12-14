В новом парке установят видеонаблюдение и бесплатный Wi-Fi – мэрия Бишкека

В новом парке установят видеонаблюдение и бесплатный Wi-Fi – мэрия Бишкека

В Бишкеке в новом парке установят видеонаблюдение и бесплатный Wi-Fi, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Управление капитального строительства (УКС) столичной мэрии планирует установить систему видеонаблюдения в новом парке на пересечении улиц Боталиева и Манаса. Тендер будет объявлен на портале государственных закупок совсем скоро.

В парке будет установлена серверная и 52 видеокамеры с охватом территории площадью 7,5 гектаров. По всему периметру зеленой зоны для горожан будут установлены Wi-Fi зоны со свободным доступом.

На обеспечение нового парка видеонаблюдением предусмотрено 2 млн 634 тыс сома.

Источник: Кабар