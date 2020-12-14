Проведение референдума после новогодних праздников может иметь благоприятный эмоциональный фон – российский политолог

Проведение референдума после новогодних праздников может иметь благоприятный эмоциональный фон – российский политолог

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Закон Кыргызской Республики «О назначении референдума (всенародного голосования) по определению формы правления Кыргызской Республики». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 10 декабря 2020 года.

Принятым законом предусматривается назначение референдума на всей территории Кыргызской Республики на воскресенье, 10 января 2021 года.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления Кыргызской Республики:

— президентская республика,

— парламентская республика,

— против всех вариантов.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Как заявил российский политолог Дмитрий Кисурин, «назначение и проведение референдума по столь значимому и ключевому вопросу сразу после новогодних праздников очень верный шаг. В этот период времени у каждого гражданина существует положительный эмоциональный фон. Здесь важно, чтобы страна, наконец, ушла от агрессивного восприятия того, что новые власти хотят достичь в ближайшей перспективе. Конституционная реформа, как я говорил раньше, тоже нацелена на достижение стабильности в общественно-политической среде. Форма правления, которую теперь будут выбирать сами кыргызстанцы, также необходима для того, что начать работать исходя от мер ответственности и обязанностей, которые должны будут лечь на плечи властным структурам в Кыргызстане. Наиважнейшим аспектом стоит выделить то, что в отличие от предыдущих властей нынешнее руководство действительно проявляет демократизм, открытость и честность в принятии решений. Вынести на всеобщий референдум такой вопрос, как форма правления, а лишь затем начать заниматься написанием изменений в основной свод законов страны, это как раз демонстрация повышенной готовности перейти от стагнации в мышлении, к конкретным шагам и действиям, о которых было заявлено в октябре этого года. Надо признать, что это хороший знак и народ Кыргызстана также должен это отметить. Теперь, когда власть в прямом смысле считается со своим народом, следует ответить этой власти тем же. Я говорил неоднократно, что кыргызстанцам стоит научиться уважать власть, только так придёт новый уровень взаимоотношений между государством и обществом. И то, что самому народу нынче решать как им жить дальше, это как раз попытка властей показать, что времена потихоньку стали меняться к лучшему. Но новые политические силы вправе ждать и положительного сдвига в мышлении от своего народа. В таком случае у Кыргызстана будет действительно ясное, а главное понятное всем будущее. Желаю народу Кыргызстана проявить сознательность и ответственность в вопросах проведения референдума. Теперь любой выбор нужно делать не сердцем, а головой».

Антон Кубицкий

Источник: ИАЦ «Кабар»