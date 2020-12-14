В Новопокровке в пожаре погибли трое детей, — МЧС

В Новопокровке в пожаре погибли трое детей, — МЧС

В селе Новопокровка в результате пожара погибли 4 человека, из них трое — дети.

По данным МЧС КР, пожар произошел днем 13 декабря в кошаре. Общая площадь возгорания составила 320 кв.м. К тушению привлекли 3 пожарных расчета.

На месте пожара в жилых комнатах найдены тела 25-летней девушки и трех детей — 6, 4 и 3 лет.

Причина возгорания выясняется.

Источник: Элгезит