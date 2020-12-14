(Видео) Сын Жалила Атамбаева провел свадьбу с участием тысячи гостей. ГКНБ начала проверку

Сын Жалила Атамбаева провел свадьбу с участием тысячи гостей. ГКНБ начала проверку
Начата проверка по факту проведения свадьбы 12 декабря в городе Ош сына бизнесмена Жалила Атамбаева. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
По данным ведомства, несмотря на ограничения по проведению массовых мероприятий, бизнесмен Жалил Атамбаев организовал пышную свадьбу с участием около 1 тысячи человек, что вызвало массу недовольства среди общественности.
Отметим, сын Жалила Атамбаева является действующим сотрудником Госкомитета нацбезопасности.
В ГКНБ отмечают, что в отношении сына Атамбаева начато служебное расследование, по итогам которого будет приняты соответствующие меры вплоть до увольнения.
Сам бизнесмен вызван в следственные органы ГКНБ для выяснения всех обстоятельств по данному факту.
Отметим, в соцсетях опубликовали видео со свадьбы, где показаны подарки гостям торжества — бытовая техника и автомобили.
Источник: Элгезит
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