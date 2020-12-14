(Видео) Сын Жалила Атамбаева провел свадьбу с участием тысячи гостей. ГКНБ начала проверку

Сын Жалила Атамбаева провел свадьбу с участием тысячи гостей. ГКНБ начала проверку

Начата проверка по факту проведения свадьбы 12 декабря в городе Ош сына бизнесмена Жалила Атамбаева. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, несмотря на ограничения по проведению массовых мероприятий, бизнесмен Жалил Атамбаев организовал пышную свадьбу с участием около 1 тысячи человек, что вызвало массу недовольства среди общественности.

Отметим, сын Жалила Атамбаева является действующим сотрудником Госкомитета нацбезопасности.

В ГКНБ отмечают, что в отношении сына Атамбаева начато служебное расследование, по итогам которого будет приняты соответствующие меры вплоть до увольнения.

Сам бизнесмен вызван в следственные органы ГКНБ для выяснения всех обстоятельств по данному факту.

Отметим, в соцсетях опубликовали видео со свадьбы, где показаны подарки гостям торжества — бытовая техника и автомобили.

Источник: Элгезит