Депутат пояснил, почему студентам должны предоставить скидку за обучение

Студентам должны предоставить скидки, так как из-за онлайн обучения у вузов и частных школ расходы чуть меньше.
Об этом в соцсетях написал депутат Дастан Бекешев.
Он напомнил, что в мае этого года инициировал законопроект, которые бы помог студентам, обучающимся по контракту получить скидку.
- Правительство тогда дало отрицательное заключение. Сегодня этот законопроект вновь выносится на рассмотрение комитетом ЖК по социальной политике. Если этот закон не примется, у студентов есть шанс добиться правды, через суд, но для этого им будет необходимо объединиться, - отметил Бекешев.
Он подчеркнул, что в контрактном договоре четко прописано, что студенты обучаются очно.
- Сейчас они делают это дистанционно. То есть, условия договора нарушены. И если где-то не схитрили вузы и не перезаключили договора, можно подать в суд, выиграть и будет прецедент. Но это не значит, что зарплата преподавателей должна сократиться. Скидка делается за счет того, что у вуза меньше расходов по содержанию здания и т.д. – добавил Дастан Бекешев.
Источник: vb.kg
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