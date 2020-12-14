Экс-главу Финполиции Таирова водворили в СИЗО ГКНБ

Экс-главу Финполиции Таирова водворили в СИЗО ГКНБ

Бывшего председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве КР Бакира Таирова решением Первомайского районного суда водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Как сообщается, постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 11 декабря 2020 года подозреваемому Б.Таирову применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 февраля 2021 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

Напомним, Антикоррупционной Службой ГКНБ был установлен факт незаконного получения денежных средств в особо крупном размере со стороны экс-председателя ГСБЭП у руководителя одного из государственных органов.

В рамках досудебного производства установлено, что в преддверии выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики в октябре 2020 года экс-председатель ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики Б.Таиров под предлогом необходимости финансирования одной из политической партий вынудил одного из руководителей государственного органа Кыргызской Республики передать ему крупную сумму денежных средств.

10 декабря 2020 года на основании ст.98 УПК он был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся соответствующие мероприятия по документированию аналогичных фактов получения денежных средств со стороны Б.Таирова, в том числе с объектов предпринимательства.

Источник: Кабар