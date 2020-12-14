В соцсетях развернулся митинг против судьи Сабыра Содонбекова
Пользователи социальных сетей в Кыргызстане инициировали виртуальный митинг против судьи Сабыра Содонбекова, который оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки мужчин, а третьему изменил статью на более легкую.
Они требуют, чтобы в отношении судьи Тонского районного суда было проведено служебное расследование. Соответствующие требования кыргызстанцы публикуют на своих страницах в Facebook, Twitter и Instagram.
Тонский районный суд Кыргызстана 11 декабря оправдал двух подозреваемых в изнасиловании 13-летней школьницы. Срок получил только один обвиняемый, однако, несмотря на наличие доказательств, суд применил к нему легкую статью. Родные девочки считают, что он уже через пару лет может выйти на свободу.
Источник: Азаттык
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