В соцсетях развернулся митинг против судьи Сабыра Содонбекова

В соцсетях развернулся митинг против судьи Сабыра Содонбекова

Пользователи социальных сетей в Кыргызстане инициировали виртуальный митинг против судьи Сабыра Содонбекова, который оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки мужчин, а третьему изменил статью на более легкую.

Они требуют, чтобы в отношении судьи Тонского районного суда было проведено служебное расследование. Соответствующие требования кыргызстанцы публикуют на своих страницах в Facebook, Twitter и Instagram.

Тонский районный суд Кыргызстана 11 декабря оправдал двух подозреваемых в изнасиловании 13-летней школьницы. Срок получил только один обвиняемый, однако, несмотря на наличие доказательств, суд применил к нему легкую статью. Родные девочки считают, что он уже через пару лет может выйти на свободу.

Источник: Азаттык