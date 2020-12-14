(Фото) В Канте прошел форум за Конституционную реформу, люстрацию и в поддержку молодых

В Канте прошел форум за Конституционную реформу, люстрацию и в поддержку молодых

В городе Кант молодежное объединение «Таза Кыргызстан» организовал форум, где обсудили текущую политическую ситуацию в стране. Участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся Конституционной реформы, роли молодежи в современном Кыргызстане и проведения чистых и прозрачных выборов.

По словам координатора объединения «Таза Кыргызстан» по Чуйской области Акана Иманова, основной целью мероприятия является именно дискуссия и сбор мнений.

«Сегодня в стране активно идут политические события, где роль молодежи должна быть важнейшей. Кыргызстан должен провести Конституционную реформу, чистые и прозрачные выборы. Другими словами сегодня, нам необходимо заложить прочный фундамент для стабильного развития», - сказал он.

В свою очередь, участник мероприятия Ринат Зарлыков сообщил, что сегодняшний форум нацелен на перемены. «Сегодня общество должно пойти на перемены. Пора осмыслить ряд важнейших задач, которые стоят перед страной. Молодежь Кыргызстана должна активно участвовать во всех политических процессах, и быть основной прогрессирующей силой в проведении положительных реформ. До этого, молодежь страны политики использовали в своих корыстных политических играх. Пора этому ставить заслон. Мы за люстрацию и за достойное место молодежи в управлении страной», - заключил он.