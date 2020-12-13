(Фото) На чём делают деньги чиновники Кыргызстана

На чём делают деньги чиновники Кыргызстана

В интернете опубликован своеобразный справочник, заслуживающий, на наш взгляд, внимания. Это коллективный труд нескольких человек, знакомых с системой коррупции в Кыргызстане изнутри.

Авторы посчитали, сколько «весят» коррупционеры страны — оценили годовой теневой доход высокопоставленных чиновников ключевых госорганов.

Суммы получились внушительными: суммарный доход от эксплуатации контроля над суверенитетом Кыргызстана только правящими семьями (не считая нижестоящих чиновников) составляет, по утверждению авторов, более 100 миллионов долларов в год.

Основные схемы извлечения такого дохода сформировались ещё в эпоху президентства Акаева и с тех пор принципиально не менялись. Менялись только размеры денежных сумм.

Если нашим читателям, знакомым с коррупционной системой, выводы этого исследования покажутся в чём-то спорными и они могут его дополнить, готовы предоставить слово и им.

семья президента

Поступления в «общак» семьи состоят, во-первых, из «отметок» — сбора денег по линии глав ведомств. В сумме выходит до десятков миллионов долларов в год. Основные поставщики «отметок» — силовые ведомства, налоговая система, судебная система, а также ведомства, тратящие наибольший объём бюджетных денег.

Исключение составляют «неденежные» ведомства — такие как Агентство по продвижению иностранных инвестиций, Министерство экономики, Министерство культуры, информации и туризма, Госфиннадзор, Государственное агентство антимонопольного регулирования и другие.

Другой источник — поступления в правящую семью от контрабандного бизнеса. В некоторых случаях часть этих денег поручается направить напрямую на определённые расходы (например, в годы выборов). Совокупно от контрабандного бизнеса в семью поступают десятки миллионов долларов в год.

Прямые взятки президентского уровня за продажу стратегических активов (лицензии на месторождения, на связь, за объекты национальной инфраструктуры). Суммы — от сотен тысяч долларов до миллионов долларов в год, в зависимости от того, какие объекты распределялись в течение года.

«Президентская» доля в доходе местных подрядчиков от «распила» крупных сумм иностранных кредитов и грантов. Она зависит от объёма полученной внешней помощи и может составлять от сотен тысяч долларов (в «бедные» годы) до миллионов долларов при получении страной крупных грантов и кредитов.

Взятки за согласование по разовым ситуациям (силовые, судебные, бюджетораспорядительные, кадровые вопросы), где решение необходимо принять на президентском уровне. Суммы — миллионы долларов в год.

Взятки за внешнеполитические решения по просьбе представителей других государств — миллионы долларов в год. В том числе подарки от лидеров других стран и крупных иностранных деятелей в виде зарубежной недвижимости, долей в зарубежных доходных активах и налички. Зарубежная недвижимость и доли, как правило, оформляются на доверенных лиц и приближённых к семье президента предпринимателей.



аппарат президента

Лоббирование и согласование назначений на высшие должности, включая судебные, — сотни тысяч долларов в год.

Неформальные распоряжения судьям и главам гоcорганов по важным имущественным и силовым вопросам по заказу заинтересованных граждан — от сотен тысяч до миллионов долларов в год (часть уходит выше — в «общак» президентской семьи).

Целевое рейдерство либо поддержка рейдерства за долю в активах или деньги. Доход — от сотен тысяч до миллионов долларов в год (нового владельца активов определяет президентская семья, но часть денег остаётся чиновнику аппарата, курирующему силовые и судебные органы).

«Отметки» от назначенных чиновников — миллионы долларов в год.



правительство (уровень премьера)

Принятие решений, позволяющих определить желательного подрядчика по крупным госзакупкам (когда для такого решения неформально нужен уровень выше руководителей закупающих ведомств). Совокупный доход — сотни тысяч долларов в год.

Всё, что касается Кумтора, — сотни тысяч долларов в год. В годы, когда принимаются важные решения о судьбе рудника, — миллионы долларов.

Согласование назначений на денежные должности ниже уровня неформального согласования с аппаратом президента — сотни тысяч долларов в год.

Принятие решений и дача неформальных указаний по распределению бюджета, если неформально требуется уровень выше Минфина и профильного ведомства, — сотни тысяч долларов в год.

Определение исполнителей, которые будут расходовать («распиливать») иностранные гранты и кредиты, — сотни тысяч долларов в год.

«Отметки» от глав ведомств, подведомственных правительству, — сотни тысяч долларов в год.



судебная система

Платные решения по всем вопросам — десятки миллионов долларов в год по всей системе совокупно. Определённая часть взяток передаётся снизу вверх и потом формирует регулярную «отметку» на высшем уровне в пользу правящей семьи.

Суммы взяток за вынесение судебных решений варьируются от 10 тысяч сомов (на уровне первых инстанций по некрупным вопросам) до 100 тысяч долларов или более — за решение на уровне Верховного суда по уголовному делу или крупному имущественному вопросу.

Судьи, которые принципиально не принимают заказных решений и не берут взяток, в судебной системе есть, но их число незначительно, отмечают авторы исследования.



Министерство финансов и Казначейство

Процент (откат) из бюджетных денег, выделяемых регионам, ведомствам и бюджетным организациям (1-2 процента от выделяемой суммы и больше), от глав ведомств или конечных получателей.

Взятки от коммерческих банков за временное размещение в них бюджетных денег.

Схемы с государственными ценными бумагами.

Гостаможенная служба

Обеспечение работоспособности схем серого и чёрного ввоза грузов на территорию Таможенного союза (в основном из Китая).

Серый ввоз — недостоверное декларирование и/или занижение объёма и/или таможенной стоимости. Чёрный ввоз — вообще без декларирования.

Доход получают как чиновники таможни (меньшая часть), так и единый координационный центр (в последние годы это известный семейный клан), который оперирует складами, транспортом, логистическими центрами, таможенными брокерскими фирмами и т. д.

Совокупный доход от таможенных схем (до вычета «отметок» наверх и оплаты значительных расходов на обеспечение лояльности огромной сети чиновников различных ведомств) — десятки миллионов долларов в год. В удачные годы — более 100 миллионов долларов.

Координационный центр часть дохода перераспределяет верхушке Финполиции, Налоговой службы, Финразведки.

система МВД

Платное возбуждение, расследование и прекращение уголовных дел, вымогательство, создание коррупционных ситуаций неправомерным привлечением к уголовной ответственности.

Неправомерное освобождение от уголовной ответственности, послабления преступникам по ходу следствия.

«Крышевание» незаконного и полузаконного бизнеса, включая транзит наркотиков и контрабандных грузов внутри страны. Доля в частном урегулировании конфликтов, связанных с криминалом.

Содействие организованной преступности.

Доход верхушки МВД — миллионы долларов в год.

Внутренний оборот — плата за назначение на должности и определение места несения службы, а также за игнорирование должностных нарушений, присвоение очередных званий, прохождение аттестаций и прочее. Доход — миллионы долларов по всей системе в год.

Разворовывание части международных грантов по линии МВД — как прямое воровство и приписки, так и сговор с подрядчиками.



система ГСИН

Сбор взяток с подследственных и осуждённых за обеспечение человеческих, а то и комфортных условий содержания или отбывания наказания в местах заключения (передачи, мобильная связь, выход в город, заказ еды и т. д.).

Доход — 3 тысячи долларов в месяц за «базовый сервис», 100 долларов в сутки — за содержание в отдельной камере СИЗО. Получение оплаты от ОПГ за возможность их представителям находиться в следственных изоляторах и местах лишения свободы с максимальными удобствами — отдельное помещение с качественным санузлом, интернет, мобильная связь, доставка еды, посещения посетителей и т. д.

Совокупно — миллионы долларов по всей системе в год.





Генеральная прокуратура

Назначение прокуроров нижестоящего уровня и получение от них регулярных «отметок».

Прокурорское сопровождение коррупционных действий правоохранительных органов — согласование возбуждения досудебного следствия с целью создания коррупционной ситуации, согласование его прекращения и т. д.

Заказные проверки и меры прокурорского реагирования.

Волокита международного розыска и экстрадиции разыскиваемых.

Доход — миллионы долларов в год по всей прокурорской системе. Уровень генпрокурора и заместителей — минимум сотни тысяч долларов в год. И миллионы долларов, если в течение года удалось поучаствовать в делах, связанных с крупным бизнесом.

ГСБЭП (Финполиция)

Основная статья дохода — возбуждение досудебного следствия с целью создания коррупционных ситуаций (пассивное вымогательство) и получение отступных от жертв уголовного преследования. Система, считают авторы, поставлена на поток и отработана до мелочей: каждый сотрудник так или иначе вовлечён в создание условий для извлечения дохода.

Вторая, немаловажная статья дохода — «крышевание» и долевое участие в криминальном и сером бизнесе (прежде всего контрабанда и безналоговый, безлицензионный оборот товаров, безлицензионная добыча полезных ископаемых, их добыча с нарушениями и пр.).

Уровень дохода отдельных сотрудников — от тысяч долларов на низовом уровне «неденежных» подразделений до миллионов долларов в год на уровне главы ГСБЭП и каждого из его заместителей. Помимо извлечения прямого дохода, сотрудники Финполиции уровня руководителей подразделений имеют собственный бизнес и «крышуют» его, фактически обмениваясь административным ресурсом с иными проверяющими по принципу «ты — мне, я — тебе».





система МИД

Плата от заинтересованных сторон (включая другие государства) за позицию Кыргызстана при голосовании в международных органах: выбор стран Олимпиады и чемпионатов, голосование по бюджетам международных органов, выборы глав международных органов, организаций, федераций и т. д. Доход — сотни тысяч долларов в год (если указания своим представителям по голосованию даёт сам МИД, не советуясь с куратором в аппарате президента).

Лоббирование на должность послов (согласовывается с профильным комитетом ЖК) — десятки тысяч долларов, а также обмен лоббистскими ресурсами.

Назначение на доходные должности в заграничных учреждениях МИД, помимо посольств глав, — десятки тысяч долларов, а также обмен лоббистскими ресурсами (тот же принцип «ты — мне, я — тебе»).

Госналоговая служба

Вымогательство по итогам налоговых проверок за снятие реальных, а то и надуманных налоговых претензий, пассивное вымогательство (вынесение заведомо неправомерных актов и доначислений, санкций для создания коррупционной ситуации). Доход — миллионы долларов по всей системе в год. Развита система «отметок» и долей снизу вверх — от рядового инспектора до главы службы.

Коррупционное освоение выделенного на содержание налоговых органов бюджета — в том числе из международных грантов (информационная безопасность, программное обеспечение, цифровизация и пр.).



Госслужба финразведки

Основная статья дохода — получение «отметок» от махинаторов, проводящих платежи по контрабанде (инкассация наличных с последующей оплатой фиктивного контракта) и по транзитным операциям из России. Доход руководства — миллионы долларов в год.

Злоупотребление специальными полномочиями ведомства для выявления оборота крупных денежных сумм в банковской системе Кыргызстана для последующего вымогательства (в связке с Финполицией, МВД, ГКНБ). А также сообщение о таких денежных суммах отдельным представителям оргпреступности, которые осуществляют последующее вымогательство.





система недропользования (ГКПЭН)

Основная статья дохода — решения по лицензионным вопросам.

Сюда, в частности, входят лоббирование решений коллегиального органа (комиссии) по выдаче лицензий; решения по спорным и конкурентным вопросам с другими недропользователями, включая заказной отъём лицензий; взятки за прохождение проверок соблюдения лицензионных условий и т. д.

Годовой доход — от сотен тысяч долларов (годы мораториев и прочих перебоев в лицензионном процессе) до миллионов долларов.

Практически все решения по вопросам недропользования в отношении конкретных недропользователей — ПЛАТНЫЕ. Ключевая должность — руководитель управления лицензирования Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, считают авторы исследования. А что же творится в других госорганах? Продолжение, обещают авторы, последует по мере обработки информации. Но удивляться тому, что чиновники в Кыргызстане — самые богатые люди, уже не приходится, не так ли?



Источник: https://delo.kg/?p=73595













































