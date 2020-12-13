Экс-зампредседателю ГКНБ Дуйшенбеку Чоткараеву предъявлено обвинение в контрабанде

Экс-зампредседателю ГКНБ Дуйшенбеку Чоткараеву предъявлено обвинение в контрабанде

ГКНБ продолжает расследование по уголовным делам, связанным с контрабандой золотых ювелирных изделий весом более 22 кг со стороны отдельных поставщиков в сговоре с сотрудниками спецслужб, с причинением ущерба государству в размере 6 млн. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Так, в результате проведенного следствия была установлена причастность к данному преступлению бывшего первого заместителя Председателя – директора Антикоррупционной службы ГКНБ Дуйшенбека Чоткараева.

Следствием были получены доказательства непосредственной его причастности к незаконному освобождению задержанных за контрабанду лиц и выдачу изъятых ювелирных изделий.

В связи с чем, 12 декабря 2020 года он уведомлен Генеральной прокуратурой КР о подозрении за совершение преступлений, предусмотренных ст. 320 ч. 3 (злоупотребление должностным положением) и ст. 223 ч. 2 п.п. 1, 2 и 4 (экономическая контрабанда) УК КР.

В этот же день Первомайским районным судом г. Бишкек в отношении Чоткараева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.

Напомним, 27 ноября сотрудники спецслужбы задержали Дуйшенбека Чоткараева. Он работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева. Сам кандидат действие спецслужб расценил как политическое давление.

Абдиль Сегизбаев возглавлял ГКНБ в 2016-2018 годы. Дуйшенбек Чоткараев был его заместителем.

Источник: Элгезит