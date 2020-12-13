(Видео) В Бишкеке прошел митинг против митингов 

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо сегодня прошел митинг граждан призывающих воздержаться от митингов.
Как сообщил один из организаторов Алманбет Ырысалиев, участники выступают против митингов и провокаций.
«Мы должны осознать, что митинги и перевороты на руку только тем, кто хочет дестабилизировать нашу страну. Мы хотим спокойных выборов, чтобы все прошло мирно. Мы просим ЦИК провести честные выборы, а также всех кандидатов, кто участвует в гонке, участвовать достойно и честно. Чтобы не было конфликтов, и никто из минного населения не пострадал», - сообщил Ырысалиев.
«Все мы знаем, что через три дня начинается президентская гонка. Кыргызстан пережил столько революций, последствия которых были не очень хорошими», - добавил активист.
Источник: Кабар
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