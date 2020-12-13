Введен запрет на проверки субъектов предпринимательства правоохранительными органами

Введен запрет на проверки субъектов предпринимательства правоохранительными органами

Правительством Кыргызской Республики введен запрет на проверки субъектов предпринимательства, проводимые правоохранительными органами, сообщили в пресс-службе правительства.

При этом отмечается, что данный запрет не распространяется на проверки, осуществляемые в рамках уголовного и гражданского судопроизводства, по заявлениям физических и юридических лиц, таможенной службой в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем, по вопросам, связанным с предотвращением распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Кыргызской Республике.

Решение принято в целях создания благоприятных условий для предпринимателей и оказания поддержки экономической деятельности субъектов предпринимательства, обеспечения их правовой защиты, устранения необоснованного и излишнего вмешательства отдельных правоохранительных органов в деятельность субъектов предпринимательства, а также в связи с распространением вируса COVID-19.

Указанное решение вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

Источник: Кабар