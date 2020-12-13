На Иссык-Куле двое рыбаков найдены мертвыми

На Иссык-Куле двое рыбаков найдены мертвыми

В Тонском районе Иссык-Кульской области двое мужчин погибли во время рыбалки, сообщает корреспондент Turmush.

Как сообщается, 11 декабря двое жителей участка Арал села Кара-Талаа Тонского района — А.К., 1970 года рождения, и А.А., 1977 года рождения, отправились на рыбалку на озеро Иссык-Куль. Домой они не вернулись.

К поисковым работам были привлечены 5 спасателей, 5 сотрудников милиции, 5 сотрудников айыл окмоту, местные жители в количестве 30 человек. Поиски проводили на двух лодках.

Тела мужчин были найдены в 10 вечера на глубине 3 метров на расстоянии 20 метров от берега.

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Источник: Турмуш