(Фото) В КР задержали активного члена ОПГ с героином

В КР задержали активного члена ОПГ с героином
11 декабря 2020 года ГКНБ КР в рамках зарегистрированного в АИС ЕРПП материала досудебного производства по ст. 267, ч.2 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов с целью сбыта) УК КР, задержан активный член ОПГ С.Б. 1989 г.р. Об этом сообщили в ГКНБ КР.
Установлено, что С.Б. входит в число одного из самых приближенных лиц К.Досонова по кличке Дженго.
В ходе санкционированного обыска по месту проживания С.Б. обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет со специфическим запахом наркотического вещества.
Согласно результатам экспертизы УВД Ошской области, изъятые вещества являются героином.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.
В настоящее время ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ.
Источник: Кабар
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