Ролики о фальсификациях на выборах в США будут удаляться видеохостингом YouTube

Ролики о фальсификациях на выборах в США будут удаляться видеохостингом YouTube

Любые ролики, в которых содержится недостоверная информация и утверждения о махинациях на прошедших президентских выборах в США, видеохостинг YouTube будет удалять. Об этом сообщает издание Verge.

«Мы начнем удалять любой контент, загруженный сегодня или в любое время после, который вводит людей в заблуждение, утверждая, что широкомасштабное мошенничество или ошибки изменили исход президентских выборов США 2020 года», — заявили в компании. И добавили, что уже достаточное количество штатов утвердили итоги выборов, подтвердив победу на них демократа Джо Байдена.

В частности, с платформы уберут видео, в которых утверждается, что Джо Байден победил на выборах из-за широкомасштабных сбоев программ или ошибок при подсчете. При этом команда YouTube уточнила, что новости и комментарии по вопросу выборов могут остаться на сайте, если у них есть «образовательный, документальный, научный или художественный контекст».

YouTube также сообщил, что ограничение контента, связанного с мошенничеством на выборах, началось еще в начале осени. Так, с сентября видеохостинг удалил больше 8 тысяч каналов и тысячи видеороликов, распространяющих недостоверную информацию о прошедших выборах или иным образом нарушающих политику компании в отношении выборов.

В феврале YouTube заявил, что будет блокировать видеозаписи, которые содержат недостоверные данные, связанные с предстоящими президентскими выборами в США. Также видеохостинг пообещал заблокировать каналы пользователей, которые пытаются выдать себя за другого человека, скрывают свою связь с правительственными структурами, а также «накручивают» просмотры, лайки и комментарии.

Источник: Элгезит