Экс-замглавы ГКНБ Болот Суюмбаев объявлен в розыск

Экс-замглавы ГКНБ Болот Суюмбаев объявлен в розыск

Госкомитет нацбезопасности подозревает своего бывшего коллегу в причастности к контрабанде ювелирных изделий

ГКНБ продолжает досудебное производство по факту контрабанды ювелирных изделий в особо крупном размере со стороны отдельных поставщиков в сговоре с сотрудниками Госкомитета нацбезопасности.

В рамках вышеуказанного досудебного производства были получены неопровержимые доказательства причастности к данному преступлению экс-замглавы ГКНБ Болота Суюмбаева, который неоднократно вызывался для производства допроса и других следственных действий.

В связи с неявкой Суюмбаева, следственными органами ГКНБ в отношении него заочно вынесено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 320 ч.3 (злоупотребление должностным положением) и 223 ч.2 (экономическая контрабанда) УК КР. Он объявлен в розыск.

В настоящее время следственная группа проводит необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и привлечение к ответственности виновных лиц.

Пресс-центр ГКНБ