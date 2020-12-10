Экс-замглавы ГКНБ Болот Суюмбаев объявлен в розыск
Госкомитет нацбезопасности подозревает своего бывшего коллегу в причастности к контрабанде ювелирных изделий
ГКНБ продолжает досудебное производство по факту контрабанды ювелирных изделий в особо крупном размере со стороны отдельных поставщиков в сговоре с сотрудниками Госкомитета нацбезопасности.
В рамках вышеуказанного досудебного производства были получены неопровержимые доказательства причастности к данному преступлению экс-замглавы ГКНБ Болота Суюмбаева, который неоднократно вызывался для производства допроса и других следственных действий.
В связи с неявкой Суюмбаева, следственными органами ГКНБ в отношении него заочно вынесено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 320 ч.3 (злоупотребление должностным положением) и 223 ч.2 (экономическая контрабанда) УК КР. Он объявлен в розыск.
В настоящее время следственная группа проводит необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и привлечение к ответственности виновных лиц.
Пресс-центр ГКНБ
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!