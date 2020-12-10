Подозреваемый в коррупционных схемах Маматов вернулся на рабочее место
Директор государственного учреждения "Кадастр" при Госагентстве по земельным ресурсам Абдумактар Маматов, задержанный на прошлой неделе органами ГКНБ по подозрению в причастности к коррупционным схемам, вернулся на рабочее место. Информацию VB.KG подтвердили в учреждении.
В настоящее время Абдумактар Маматов находится на рабочем месте, собирает совещания с руководителями территориальных подразделений.
В Первомайском районном суде Бишкека VB.KG сообщили, что 5 декабря в отношении Абдумуктара Маматова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Несколькими днями позже, 9 декабря, по этому же делу был задержан директор Госагентства по земельным ресурсам Каныбек Ботобаев. Его подозревают в незаконных поборах с подчиненных.
Напомним, 3 декабря ГКНБ сообщил о задержании Абдумактара Маматова. "АКС ГКНБ выявлена устойчивая коррупционная схема по незаконному получению денежных средств с руководителей территориальных подразделений в государственном учреждении "Кадастр" при Государственном агентстве по земельным ресурсам при правительстве КР. Была установлена причастность директора госучреждения М.А.Т. к незаконным поборам денежных средств на систематической основе", - сообщили в ведомстве.
Источник: vb.kg
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