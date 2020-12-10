(Видео) HRW: Тысячи детей с ограниченными возможностями в Кыргызстане изолированы в интернатных учреждениях

HRW: Тысячи детей с ограниченными возможностями в Кыргызстане изолированы в интернатных учреждениях

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад «Требуя инклюзии: институционализация и барьеры на пути к образованию для детей с инвалидностью в Кыргызстане» к Международному дню прав человека.

В 74-страничном докладе отмечается, что в Кыргызстане детям с инвалидностью нередко отказывают в качественном инклюзивном образовании. Они вынуждены проходить дискриминационное обследование в государственных организациях, заключение которых часто приводит к сегрегации ребенка в спецшколе или дома, несмотря на то, что в 2019 году Кыргызстан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов.

«Правительство Кыргызстана обязалось гарантировать доступ к инклюзивному образованию, а это означает, что дети с ограниченными возможностями должны иметь возможность учиться в обычных школах в тех сообществах, где они живут», - сказала Лаура Миллс, исследователь Human Rights Watch и автор отчета.

Организация опросила 111 человек, включая детей и молодых людей с ограниченными возможностями, учителей и персонал интернатов и специальных школ, родителей и активистов за права инвалидов, а также посетила 6 интернатов и школ для детей с ограниченными возможностями в четырех регионах. В результате было выявлено, что в учреждениях не хватает персонала для ухода за детьми с ограниченными возможностями, а сотрудники учреждения регулярно используют психотропные препараты или принудительную психиатрическую госпитализацию. В одном из учреждений врач рассказал, что отправил мальчика в психиатрическую больницу, потому что персонал был недоволен поведением ребенка.

Отмечается, что с 2012 года правительство Кыргызстана обязалось закрыть 17 детских интернатов, 3 из которых – для детей с ограниченными возможностями. Но на данный момент 3 тысячи детей-инвалидов все еще остаются в детских учреждениях, а за это время правительство закрыло только одну специальную школу-интернат.

В организации отметили, что ограниченный доступ детей-инвалидов в общеобразовательные школы является дискриминацией и нарушает как кыргызское, так и международное право.

Источник: Азаттык