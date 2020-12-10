Начальник МП «Бишкекское троллейбусное управление» Артур Омурзаков отправлен в отставку

Глава управления городского транспорта тоже освобожден от должности

В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения. В соответствии со статьей 46 Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» освобождены от должностей начальник МП «Бишкекское троллейбусное управление» Омурзаков Артур Туратбекович и заместитель главы управления городского транспорта Атыканов Нурлан Качкынович.

Соответствующие распоряжения подписал и.о. столичного градоначальника Балбак Тулобаев.

Мэрия Бишкека