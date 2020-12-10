Дело жены Акылбека Жапарова Генпрокуратура передала в ГКНБ – Жапыкеев

Дело жены Акылбека Жапарова Генпрокуратура передала в ГКНБ – Жапыкеев

Дело жены депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жапарова Генеральная прокуратура передала в Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ). Об этом сообщил глава Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве КР Сыймык Жапыкеев на координационном совещании по противодействию коррупции.

Жапыкеев, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что по компании «МИС» Акылбека Жапарова было установлено 90 млн сомов. Из них 30 млн сомов выплачено. Работа продолжается.

«Многие наши дела забирают в ГКНБ. Это вопрос не ко мне, а к генпрокурору. Это генпрокурор знает, кому дать дело на расследование. Как говорится, хозяин уголовного дела - Генпрокуратура», - сказал он, отвечая на вопрос, почему это дело забрали в ГКНБ.

Также глава ГСБЭП отметил, что на него никакого давления никто не оказывает. Он не держится за кресло.

Напомним, ГСБЭП выявила факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны ОАО «МИС», которым владеют оффшорная компания E.C.L. и жена депутата Акылбека Жапарова.

По данным пресс-службы Финполиции, «МИС», имея в собственности около 30 объектов недвижимости (производственного, коммерческого и сельскохозяйственного назначения) по Ысык-Атинскому району, не производило обязательные платежи по страховым взносам и другим социальным платежам, а также за последние несколько лет предоставляло нулевые отчеты по налогам.

Уклонение от уплаты налогов, как подчеркнули в ведомстве, происходило, несмотря на наличие крупного оборота. Тем самым «МИС» нанесла бюджету ущерб в особо крупном размере на сумму 90 млн сомов.

Как добавили в Финполиции, основными акционерами ОАО «МИС» являются два юридических лица, это — оффшорная компания «E.C.L.» и гражданка «Дж.А.Б.», которая является супругой Акылбека Жапарова.

В ГСБЭП также добавили, что в 2009 году «МИС» с помощью отдельных высокопоставленных должностных лиц получило бюджетную ссуду в размере 200 млн сомов из Государственного фонда развития экономики при Минфине для реконструкции семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы со сроком погашения до 2012 года, однако указанные средства, как стало известно, были использованы не по целевому назначению. В последующем дважды продлевался срок возврата до 2025 года с пролонгацией и списанием начисленных процентов и санкций.

Источник: Кабар