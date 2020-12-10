В Москве 29-летняя кыргызстанка родила в метро

В Москве 29-летняя кыргызстанка родила в метро

В Москве 29-летняя кыргызстанка родила в метро. Видео инцидента опубликовали в одном из российских Telegram-каналов.

Роды приняли полицейские на станции «Электрозаводская» в Москве.

«Сотрудники полиции заметили, что беременная женщина начала оседать прямо на эскалаторе. Оказалось, что у нее начались схватки. Полицейские вызвали скорую помощь, но роды начались до их приезда. Старший сержант Алеся Полякова приняла роды. Малыша завернули в термоодеяло. Прибывшие медики отметили, что полицейские все сделали грамотно. Ребенок и мама здоровы», — говорится в описании видео.

Уточняется, что девушку, родившую в метро, зовут Упол Курманова, ей 29 лет, она из Кыргызстана.

(Видео) https://t.me/ENews112/7919

Источник: 24.kg