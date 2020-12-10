Сыймык Жапыкеев пожаловался, что в ГСБЭП не хватает следователей

Сыймык Жапыкеев пожаловался, что в ГСБЭП не хватает следователей

Глава Финпола Сыймык Жапыкеев в ходе Координационного совещания пожаловался, что в ГСБЭП не хватает следователей.

По его словам, на одного следователя ГСБЭП приходится 60-70 дел.

“У Генпрокуратуры и Таможни убрали следствие, дела передали нам, при этом на штат не увеличили“, – сказал он.

Источник: reporter.kg