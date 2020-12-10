(Видео) В ГУ «Унаа» находятся спецназ и сотрудники Финпола

В ГУ «Унаа» находятся спецназ и сотрудники Финпола

В госучреждении «Унаа» находятся сотрудники ГСБЭП и спецназа. Информацию редакции Elgezit.kg подтвердили источники в силовых структурах.

В учреждении проводятся оперативно-розыскные мероприятия. По предварительным данным, задержан специалист ГУ «Унаа» по факту вымогательств денег у граждан за получение водительских удостоверений.

Напомним, в сентябре в ГУ «Унаа» выявили коррупционную схему. С поличным при получении взятки в размере $2 тысяч в служебном кабинете был задержан помощник директора госучреждения.

Источник: Элгезит