КПП «Торугарт-автодорожный» на один день приостановил работу

КПП «Торугарт-автодорожный» на один день приостановил работу

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска «Торугарт-автодорожный» (КР) – «Тургат-автодорожный» (КНР) через кыргызско-китайскую государственную границу 10 декабря временно приостановлен.

Как сообщает пресс-служба ГПС КР, пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» (КР) – «Тургат-автодорожный» (КНР) начнут функционировать с 9:00 11 декабря 2020 г.

Источник: Элгезит