КПП «Торугарт-автодорожный» на один день приостановил работу
Пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска «Торугарт-автодорожный» (КР) – «Тургат-автодорожный» (КНР) через кыргызско-китайскую государственную границу 10 декабря временно приостановлен.
Как сообщает пресс-служба ГПС КР, пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» (КР) – «Тургат-автодорожный» (КНР) начнут функционировать с 9:00 11 декабря 2020 г.
Источник: Элгезит
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