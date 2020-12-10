Секретарь Совбеза министру здравоохранения: Будет вторая волна COVID-19 или нет, вы должны быть готовы

Будет вторая волна COVID-19 или нет, вы должны быть готовы

На координационном совещании по противодействию коррупции секретарь Совета безопасности Рыскелди Мусаев отметил, что когда был пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, состояние многих стационаров было плачевным.

По его словам, летом, когда число заболевших было особенно высоким и мест в больницах не хватало, больных начали размещать в гостиницу Семетей, где организовали стационар. «Но состояние его было настолько плачевным, что заплакала бы даже кошка. Кровати старые, отопления нет, холодно. Министерство здравоохранения должно все эти недостатки устранить и на должном уровне подготовиться к возможному повторению ситуации», - сказал он.

«Задача была поставлена, чтобы система здравоохранения была готова отразить возможную вторую волну коронавируса. Будет вторая волна или нет, задача поставлена, и она должна быть выполнена», - заявил Мусаев.

Источник: Кабар