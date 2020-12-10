Трудности жителей Оша с давлением газа закончатся через 3 дня
В микрорайонах «Анар», «Ак-Тилек», «Амир-Тимур» и массиве «Калинина» города Ош абоненты испытывают сбои с обеспечением необходимым давлением природного газа.
Под данным главного инженера филиала «Ошгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» Мирбека Маматова, из 65 тыс. абонентов, 12 тыс., или около 30% в часы пик испытывают трудности с обеспечением природным газом.
«Трудности по обеспечению необходимым давлением абонентов вначале возникли 17 ноября в связи с резким похолоданием. Сбои были со стороны Республики Узбекистан. Ситуация была исправлена. В последние три дня вновь начались трудности с обеспечением необходимым давлением абонентов.
Согласно информации со стороны Республики Узбекистан, все трудности будут решены в течение трех дней. В ноябре 2019 года потребление природного газа населением города Ош составило 2 млн. кубометров. В этом году в ноябре объем потребления газа населением составил 3,4 млн. м3. Вместе с тем за год увеличение абонентов составило 4,5 тысячи.
Также хочу отметить, что абоненты, проживающие в частном секторе, начали массово устанавливать газовые котлы, в связи с чем расход природного газа также повысился», - сообщил М.Маматов.
Источник: Кабар
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