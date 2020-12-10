2021 год будет очень тяжелым?

Было потрачено 19 трлн долларов, чтобы преодолеть трудности.

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли распространил такое заявление.

По его словам, с учетом сегодняшних событий, следующий год может быть катастрофическим. За последние 4 года число голодающих в результате военных конфликтов выросло с 80 млн до 135 млн человек. Из-за пандемии этот показатель достиг 270 млн.

Было потрачено 19 трлн долларов, чтобы преодолеть трудности. А в следующем году таких денег может и не оказаться. Потому что потребление выросло вдвое из-за экономического кризиса. «Человечество теперь может преодолеть гуманитарный кризис только путем сбора необходимых средств. Основное внимание нужно уделить дестабилизации, голоду и миграции», — говорится в сообщении.

Источник: газета «Майдан.kg» №46 от 09.12.2020 / стр. 9