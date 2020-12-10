Ответит ли за свои преступления Алмамбет Салиев?

Ответит ли за свои преступления Алмамбет Салиев?

При экс-президенте Сооронбае Жээнбекове отдельные личности решали кадровые вопросы, приумножали свое влияние в некоторых отраслях, делали что хотели.

Среди них – бывший помощник С. Жээнбекова, бывший заместитель руководителя аппарата президента Алмамбет Салиев. Как до этого говорилось и писалось, А. Салиев координировал силовые структуры, решал кадровые вопросы в этой системе. Мало того, в СМИ говорилось, что опираясь на власть, он рейдерским путем захватывал бизнес объекты. Не будем перечислять все это, напомним только о том, как директор одной из строительных компаний жаловался на то, что его компанию пытаются отобрать.

Ответит ли перед законом Алмамбет Салиев за подобное и иное самоуправство? Сегодняшняя борьба с коррупцией не должна обойти серых кардиналов из предыдущего режима.

Источник: газета «Майдан.kg» №46 от 09.12.2020 / стр. 9