2020 год – худший в истории

2020 год – худший в истории

Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в истории человечества.

«В истории были очень тяжелые, плохие года. Но ныне живущие на земле люди не могут сравнить 2020 год с другими годами. Вам должно быть больше 100 лет, чтобы вы могли увидеть разрушения времен Первой мировой войны, пандемию 1918 года. Вам должно быть минимум 90 лет, чтобы вы знали, каково было во время Великой депрессии. Вам надо быть старше 80, чтобы знать о последствиях Второй мировой войны…» — пишет журнал.

Как отмечают в журнале, ныне живущее большинство не сталкивались с такими трудностями, как в текущем году. По всему миру скончались 1,5 млн человек, сотни миллионов человек заразились и боролись за жизнь.

Источник: газета «Майдан.kg» №46 от 09.12.2020 / стр. 9